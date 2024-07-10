«Ухожу в новую жизнь»: Мбаппе о вылете сборной Франции с Евро

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился эмоциями после вылета национальной команды с чемпионата Европы — 2024 после поражения от Испании в полуфинале. Его слова приводит RMC Sport.

«Турнир провален. Я хотел стать чемпионом Европы, но не вышло. Это футбол. Нам нужно двигаться дальше. Это был долгий год, я ухожу в отпуск, чтобы отдохнуть, это мне очень поможет. Мы едем домой, а мне нужно отдохнуть. После этого я ухожу в новую жизнь», — заявил Мбаппе.

Встреча завершилась со счетом 2:1. На девятой минуте матча счет открыл француз Рандаль Коло Муанис передачи Мбаппе. Через 11 минут Ламин Ямаль сравнял счет, а еще через четыре минуты Дани Ольмо вывел Испанию вперед. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

На групповом этапе Франция обыграла Австрию (1:0), проиграла Нидерландам (0:1), сыграла вничью с Польшей (1:1). В рамках 1/8 финала французы оказались сильнее Бельгии (1:0), а в четвертьфинале одолели Португалию (0:0, 5:3 в серии послематчевых пенальти).

Во втором полуфинале сыграют Англия и Нидерланды. Матч пройдет 10 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является Италия, которая на этом чемпионате Европы вылетела в 1/8 финала от Швейцарии.

Ранее Эммануэль Макрон отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024.