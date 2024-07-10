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Двукратный чемпион турниров Большого шлема высказался о проблемах Рублева

Экс-теннисист Ольховский: у Рублева психологические проблемы

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Yves Herman/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс шестая ракетка в парном разряде и победитель двух турниров Большого шлема в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об Андрее Рублеве, связав его проблемы с психологией.

«Соглашусь, что у Рублева, наверное, психологические проблемы. Немножко не понимаю, почему такое происходит. Наверное, Андрей может объяснить. Может, какие-то физические проблемы. Очень сложно, когда ты не общаешься вот так близко, понимать, что происходит, и судить со стороны. Контролировать свои эмоции надо, и Андрею это на самом деле очень важно. Когда он контролирует их, выход бывает, но не для того, чтобы расшибать свою коленку. Со стороны смотрится немножко даже странно — топ-10 мира, и входить в такое состояние… Не знаю, что происходит, потому что по игре, когда он играет свободно, у него все получается лучше. Думаю, Андрей должен разобраться в себе. Надеюсь, это произойдет, и он будет показывать тот классный теннис, который мы от него ожидаем», — отметил Ольховский.

Рублев вылетел с Уимблдона, проиграв в первом круге 122-й ракетке мира аргентинцу Франсиско Комесана — 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5-7).

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