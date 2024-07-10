Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сетку Англии и Нидерландов назвали легкой в сравнении с путем Испании в финал Евро

Экс-футболист Деменко: матч Англии с Нидерландами может повернуться как угодно

close
100%
John Sibley/Reuters

Известный в прошлом российский футболист Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем втором полуфинале чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Англии и Нидерландов.

«Турция больше часа играла в футбол лучше Нидерландов. Турки даже больше заслуживали полуфинала. Но вообще там на результаты очень повлияла сетка — Нидерландам и Англии очень повезло попасть в правую половину плей-офф. Так они и прошли все эти этапы. Понятно, что матч Нидерландов с Англией может повернуться как угодно. Там может быть и дополнительное время, и серия пенальти. Но эта часть сетки, она все-таки слабее той, где были Германия, Испания, Португалия, Франция, Бельгия», — считает Деменко.

В первом полуфинале сборная Испании одержала волевую победу над командой Франции со счетом 2:1. До того в четвертьфинале испанцы прошли национальную сборную Германии, хозяйку турнира, переиграв ее в дополнительное время благодаря позднему голу Микеля Мерино (2:1).

«Все, что мы сегодня видим, мы на самом деле не можем выделить явного фаворита. Мы можем оценить по качеству игры ту же Испанию или сборную Германии. Но у Германии были, например, в группе проблемы со сборной Швейцарии. Взять Турцию – команда очень интересный футбол показала, которого никто не ожидал. Так и должно быть на Евро. Голландцы прошли Турцию. Где-то за счет автогола, где-то они нарисовали эти моменты. Но вот в полуфиналах, уверен, все очень непредсказуемо. Ни Англия не лучше, ни Нидерланды».

Ранее экс-игрок сборной России заявил, что не смотрит Евро-2024.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами