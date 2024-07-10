Сетку Англии и Нидерландов назвали легкой в сравнении с путем Испании в финал Евро

Известный в прошлом российский футболист Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем втором полуфинале чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Англии и Нидерландов.

«Турция больше часа играла в футбол лучше Нидерландов. Турки даже больше заслуживали полуфинала. Но вообще там на результаты очень повлияла сетка — Нидерландам и Англии очень повезло попасть в правую половину плей-офф. Так они и прошли все эти этапы. Понятно, что матч Нидерландов с Англией может повернуться как угодно. Там может быть и дополнительное время, и серия пенальти. Но эта часть сетки, она все-таки слабее той, где были Германия, Испания, Португалия, Франция, Бельгия», — считает Деменко.

В первом полуфинале сборная Испании одержала волевую победу над командой Франции со счетом 2:1. До того в четвертьфинале испанцы прошли национальную сборную Германии, хозяйку турнира, переиграв ее в дополнительное время благодаря позднему голу Микеля Мерино (2:1).

«Все, что мы сегодня видим, мы на самом деле не можем выделить явного фаворита. Мы можем оценить по качеству игры ту же Испанию или сборную Германии. Но у Германии были, например, в группе проблемы со сборной Швейцарии. Взять Турцию – команда очень интересный футбол показала, которого никто не ожидал. Так и должно быть на Евро. Голландцы прошли Турцию. Где-то за счет автогола, где-то они нарисовали эти моменты. Но вот в полуфиналах, уверен, все очень непредсказуемо. Ни Англия не лучше, ни Нидерланды».

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