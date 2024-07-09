Мбаппе играет без защитной маски в матче с Испанией

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе играет в полуфинале Евро-2024 против сборной Испании без защитной маски.

Он вышел без маски впервые с матча первого тура группового этапа Евро против Дании, в котором он получил перелом носа.

Сейчас идет середина второго тайма. Испания ведет со счетом 2:1. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Сборная Франции добралась до полуфинала чемпионата Европы – 2024 в Германии, при этом французские футболисты до матча с Испанией за весь турнир ни разу не забили с игры. Более того, все мячи за Францию, не считая голов в серии пенальти в четвертьфинале с Португалией, были автоголами соперников. Единственное исключение — гол Мбаппе с 11-метровой отметки в заключительном матче группового этапа против Польши (1:1).

Мбаппе получил перелом носа в первой же игре турнира, против Австрии (2:1). Он пропустил встречу с Нидерландами (0:0) и вернулся в строй к противостоянию с поляками. Однако, помимо гола с пенальти, он больше не отметился результативными действиями.

Ранее легенда сборной Франции Пети заявил, что Мбаппе недостоин быть капитаном.