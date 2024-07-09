Футболист сборной Испании побил рекорд Пеле

Футболист сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в истории полуфиналов чемпионатов мира и Европы.

Он вышел на поле в матче против сборной Франции в возрасте 16 лет. Испанец побил рекорд Пеле, который выступил в полуфинале чемпионата мира, когда ему было 17 лет.

Сейчас Испания играет с Францией в 1/2 финала евро-2024. Франция ведет со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2000 года.

Ранее Россия достигла принципиальной договоренности о матче с новым соперником.