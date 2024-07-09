Губерниев предположил, что Загитовой надо уйти в тень

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что если фигуристка Алина Загитова не хочет сталкиваться с хейтерами, ей надо уйти в тень, передает «Спорт-Экспресс».

«Если ты не хочешь сталкиваться с потоком негатива, уйди в тень. Если ты хочешь быть, а не казаться, тогда надо быть в меру толстокожим и брать пример с меня», — сказал Губерниев.

6 июня Загитова призналась, что хочет попробовать себя в тренерской роли. 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

Ранее Губерниев призвал Загитову держать удар.