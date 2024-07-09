Экс-футболист сборной России оценил шансы полуфиналистов на победу на Евро

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», «Краснодар» и сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил шансы полуфиналистов чемпионата Европы на победу в турнире.

«Абсолютно любая из оставшихся четырех команд может выиграть турнир. Я изначально болел больше за Португалию: по игре, плюс Криштиану возрастной, хотелось, чтобы он выиграл. Но если сейчас смотреть на игру, то я бы хотел теперь, чтобы выиграла сборная Испании», — считает Деменко.

В полуфиналах Евро 9 июля Испания сыграет с Францией, а на следующий день силами померяются Англия и Нидерланды. Англичане на предыдущем чемпионате Европы добрались до финала, где в серии пенальти уступили итальянцам, которые в этот раз выбыли из борьбы на стадии 1/8 финала. Франции – финалист последнего чемпионата мира, где «трехцветные» в главном матче уступили в серии пенальти сборной Аргентины. По ходу нынешнего Евро Францию и Англию подвергают критике за незрелищный футбол.

Ранее сборной России предрекли выход из группы на Евро-2024.