Сафонова раскритиковали за слова после перехода в «ПСЖ»

Экс-голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев прокомментировал слова основного вратаря сборной России Матвея Сафонова о том, что тот рассчитывает стать первым вратарем французского «Пари Сен-Жермен», куда он перешел из «Краснодара» за 20 млн этим летом.

«Ему будет сложно выиграть конкуренцию у Доннаруммы в Париже. Уровень конкуренции будет абсолютно другой. Не такой, как в Российской премьер-лиге или «Краснодаре». Заявления у Матвея очень самоуверенные. Интересно посмотреть, чем это все закончится», — приводит слова Абаева Legalbet.

По мнению специалиста, Доннарумма, основной голкипер сборной Испании, в данный момент находится в числе лучших вратарей мира, что он доказал на текущем чемпионате Европы, а потому Сафонов при нем просто не может получить статус первого номера в «ПСЖ». Кроме того, в Париже российский футболист столкнется с давлением, которого никогда не испытывал в Российской премьер-лиге, поэтому остается только пожелать ему удачи и болеть за него, считает Абаев.

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