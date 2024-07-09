Экс первая ракетка мира оценил готовность Джоковича для победы на Уимблдоне

Бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников высказался о шансах 37-летнего Новака Джоковича на победу на третьем турнире Большого шлема в сезоне, Уимблдоне.

«Не знаю, была ли новость про операцию на колене тактическим ходом со стороны Джоковича перед Уимблдоном. Всякое может быть. Вчера Джокович доказал, что готов выигрывать еще один турнир Большого шлема. Судя по его результатам, он на травму внимания не обращает», — цитирует Кафельникова Legalbet.

При этом специалист подчеркнул, что соперников вряд ли могли расслабить «игры разума» от серба, тем более на решающих стадиях «шлемов» всегда все настраиваются на матчи максимально.

Перед Уимблдоном появилась информация, что Джоковичу будет сделана операция на мениске, из-за которой он пропустит Уимблдон, однако серб заявился на турнир и добрался уже до четвертьфинала, причем в 1/8 финала он в трех партиях одолел сильного датчанина Хольгера Руне – 6:3, 6:4, 6:2. В четвертьфинале экс первый номер рейтинга встретится с австралийцем Алексом Де Минором. На счету Джоковича 24 титула на Больших шлемах, в прошлом сезоне он дошел на Уимблдоне до финала.

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