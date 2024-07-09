Миранчук может стать футболистом клуба МЛС

«Атланта Юнайтед», выступающая в МЛС, предложила «Аталанте» €11 млн за футболиста Алексея Миранчука. Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте.

Ди Марцио утверждает, что «Атланта» проявляет к футболисту предметный интерес.

В минувшем сезоне «Аталанта» впервые в своей истории выиграла еврокубковый турнир. Миранчук не вышел на поле в финальном матче Лиги Европы. Встреча против немецкого «Байера», которая прошла в ирландском Дублине 22 мая, завершилась победой бергамасков со счетом 3:0. В составе победителей хет-триком отметился Адемола Лукман.

Всего в Лиге Европы российский футболист отыграл десять матчей, в которых записал на свой счет четыре голевые передачи. В общей сложности в прошедшем сезоне Миранчук, который перебрался в «Аталанту» в 2020 году, провел 40 поединков во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал 12 результативных передач.

Трансферная стоимость Миранчука по данным Transfermarkt составляет €10 млн.

Ранее стало известно, куда может уйти Миранчук из «Аталанты».