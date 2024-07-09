Российская спортсменка приняла приглашение МОК выступить на Олимпийских играх

Российская каноистка Олеся Ромасенко приняла приглашение на Олимпийские Игры, передает сайт Международного олимпийского комитета (МОК), передает сайт организации.

Ромасенко является пятикратной призеркой чемпионатов мира и трехкратной чемпионкой Европы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее пловец Коновалов заявил, что надо ехать на Олимпиаду.