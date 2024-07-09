Медведев о победе над Синнером: я почувствовал, что он не очень хорошо себя чувствует

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над первой ракеткой мира Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона, передает «Чемпионат».

«Знал, что если хочу обыграть Янника, то матч должен быть тяжелым. В какой-то момент я почувствовал, что он не очень хорошо себя чувствует. Но знал, что это может пройти, и он начнет играть лучше», — сказал Медведев.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона на отказе болгарина Григора Димитрова.

При счете 4:3 в пользу россиянина болгарин взял медицинский перерыв из-за повреждения. Через несколько минут он вернулся на корт, но спустя один розыгрыш отказался от продолжения борьбы.

Ранее Елена Веснина рассказала о подготовке к Олимпиаде.