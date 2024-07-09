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Черданцев о трансфере Соболева в «Зенит»: полный провал для «Спартака»

Комментатор Черданцев назвал провалом для «Спартака» уход Соболева в «Зенит»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев в своем Telegram-канале назвал провалом для московского «Спартака» возможный переход Александра Соболева в петербургский «Зенит».

«Если это так, то это большая удача для «Зенита» и полный провал для «Спартака». Соболев, на мой взгляд, если не лучший, то один из лучших игроков «Спартака». К тому же не легионер», — написал Черданцев.

В прошлом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Его рекордом в составе красно-белых является 14 забитых мячей за сезон в РПЛ.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Сезон-2024/25 стартует матчем за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в Волгограде на «Волгоград Арене» 13 июля и начнется в 20:30 по московскому времени. Первый матч РПЛ сезона-2204/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон».

Ранее в «Зените» опровергли информацию о скором переходе Соболева.

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