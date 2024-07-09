Тарасова рассказала о будущем фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что видит развитие фигурного катания в будущем, передает «Спорт-Экспресс».

«С любыми правилами можно развивать вид спорта. Особенно это касается композиций. Я вижу развитие мирового фигурного катания. Но это не значит, что видят все», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Международный союз конькобежцев (ISU), следуя рекомендациям МОК, 1 марта 2022 года отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации.

Ранее ISU вернул российских и белорусских судей на турниры.