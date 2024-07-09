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КХЛ получила независимость от ФХР и IIHF

Глава КХЛ Морозов рассказал о получении независимости от ФХР и IIHF

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РИА Новости

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, что лига получила независимость от Федерации хоккея России и Международной федерации хоккея (IIHF), передает пресс-служба КХЛ.

Морозов отметил, что КХЛ остается в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта. Также Морозов заявил, что КХЛ продолжит создавать равные условия для всех команд лиги, повышая зрелищность и спортивную конкуренцию. Также лига будет работать в продвижении не только профессионального , но и детско-юношеского хоккея.

В сезоне-2023/24 магнитогорский «Металлург» одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Это третья победа магнитогорской команды в Кубке Гагарина. Ранее клуб побеждал также в 2014 и в 2016 году.

Ранее обладатель Кубка Гагарина назвал команду КХЛ с самыми неприятными защитниками.

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