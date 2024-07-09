Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер сборной Аргентины рассказал, за кого болеет на Евро-2024

Тренер сборной Аргентины Скалони болеет на Евро-2024 за Испанию

close
100%
Carl Recine/Reuters

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что болеет на Евро-2024 за Испанию. Его слова передает All About Argentina в соцсетях.

«Очень рад тому, что сумел сделать де ла Фуэнте. Надеюсь, у него все в итоге сложится. Думаю, подавляющее большинство аргентинцев на этом Евро болеет за Испанию», — сказал Скалони.

Сборная Испании на Евро-2024 добралась до полуфинала. На стадии 1/8 финала команда разгромила Грузию 4:1, а в четвертьфинале выбила из борьбы хозяев турнира немцев, выиграв 2:1. В полуфинале испанцы сыграют со сборной Франции, которая оставила за бортом соревнований Португалию, победив в серии пенальти. Другую полуфинальную пару составят Нидерланды и Англия.

Сборная России отстранена Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от международных соревнований с марта 2022 года после начала специальной военной операции. В международных мировой и европейской федерациях не раз заявляли, что первым условием для возвращения России в турнире под их эгидой должно стать окончание СВО.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года, который проходит в эти дни на полях Германии.

Ранее Альваро Мората пожаловался на отношение к нему в Испании.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами