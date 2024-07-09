Тренер сборной Аргентины рассказал, за кого болеет на Евро-2024

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что болеет на Евро-2024 за Испанию. Его слова передает All About Argentina в соцсетях.

«Очень рад тому, что сумел сделать де ла Фуэнте. Надеюсь, у него все в итоге сложится. Думаю, подавляющее большинство аргентинцев на этом Евро болеет за Испанию», — сказал Скалони.

Сборная Испании на Евро-2024 добралась до полуфинала. На стадии 1/8 финала команда разгромила Грузию 4:1, а в четвертьфинале выбила из борьбы хозяев турнира немцев, выиграв 2:1. В полуфинале испанцы сыграют со сборной Франции, которая оставила за бортом соревнований Португалию, победив в серии пенальти. Другую полуфинальную пару составят Нидерланды и Англия.

Сборная России отстранена Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от международных соревнований с марта 2022 года после начала специальной военной операции. В международных мировой и европейской федерациях не раз заявляли, что первым условием для возвращения России в турнире под их эгидой должно стать окончание СВО.

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