Футболист «Динамо» о выступлении в шоу Медведевой: надо поговорить с клубом

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин отреагировал на слова фигуристки Евгении Медведевой, которая пообещала позвать футболиста на свое ледовое шоу, передает Sport24.

«Надо обсудить с Женей этот вопрос, а еще поговорить с клубом. Но идея выступить в шоу прикольная», — сказал Тюкавин.

Медведева — двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл. Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее ISU вернул российских и белорусских судей на турниры.