Легенда сборной Франции: Мбаппе недостоин того, чтобы быть капитаном

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети заявил, что Килиан Мбаппе недостоин носить капитанскую повязку в национальной команде, передает немецкое издание NTV.

«Пока что Килиан Мбаппе недостоин того, чтобы быть капитаном. Он не берет на себя достаточно ответственности. Он не в лучшей физической форме, потому что у него болит сломанный нос», — сказал Пети.

Сборная Франции добралась до полуфинала чемпионата Европы – 2024 в Германии, при этом французские футболисты за весь турнир ни разу не забили с игры. Более того, все мячи за Францию, не считая голов в серии пенальти в четвертьфинале с Португалией, были автоголами соперников. Единственное исключение — гол Мбаппе с 11-метровой отметки в заключительном матче группового этапа против Польши (1:1).

Мбаппе получил перелом носа в первой же игре турнира, против Австрии (2:1). Он пропустил встречу с Нидерландами (0:0) и вернулся в строй к противостоянию с поляками. Однако, помимо гола с пенальти, он больше не отметился результативными действиями.

В полуфинале Франция сыграет с Испанией. Этот матч состоится во вторник, 9 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее легенда сборной Франции призвал убрать Мбаппе из команды.