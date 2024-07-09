«Оренбург» подписал форварда сборной Ирана

Футбольный клуб «Оренбург» подписал контракт с нападающим молодежной сборной Ирана Саидом Сахархизаном. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Деталей трансфера нет, не указаны условия и сроки контракта, также на данный момент нет информации о том, сколько российский клуб заплатил за футболиста. Последним клубом Сахархизана был «Гол Гохар», за который он выступал с июля 2023 года. Он провел за команду 32 матча, в них игрок забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, трансферная стоимость иранского нападающего составляет €850 тысяч.

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице. Команда набрала 31 очко, одержав семь побед, 10 раз сыграв вничью и потерпев 13 поражений.

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым, бело-голубым достались бронзовые медали чемпионата.

Сезон-2024/25 стартует матчем за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в Волгограде на «Волгоград Арене» 13 июля и начнется в 20:30 по московскому времени. Первый матч РПЛ сезона-2204/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон».

Ранее экс-игрок Ари заявил, что уход Миранчука и Гильерме скажется на «Локомотиве».