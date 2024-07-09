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Форму Медведева на Уимблдоне сравнили с его игрой на последнем US Open

Экс-теннисист Ольховский: на US Open Медведев играл получше, чем сейчас

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Isabel Infantes/Reuters

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте и двукратный финалист «шлемов» в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» сравнил положение Даниила Медведева перед матчем с Янником Синнером на Уимблдоне с ситуацией, в которой россиянин находился во время прошлогоднего US Open перед полуфиналом с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Не скажу, нет. Мне кажется, там по турниру Даня все-таки показывал более качественный теннис. Здесь все-таки не было таких уж серьезных соперников. Все играют, но не было именно травяных специалистов. И Синнер – это первый и сразу очень серьезный соперник, которого пройти Дане будет очень сложно. На характере, на силе воле, на том, что Медведев умеет собираться в решающий момент – почему бы и нет», — считает Ольховский.

На US Open-2023 Медведев перед матчем с Карлосом Алькарасом в полуфинале потерпел от соперника несколько болезненных поражений, но на «шлеме» выдал блестящий матч и одержал победу. Синнеру россиянин уступил в пяти их последних очных встречах после шести побед до того.

Ранее Янник Синнер поддержал Анну Калинскую на трибуне во время матча Уимблдона.

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