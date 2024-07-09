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В «Динамо» заявили, что «Зенит» зря называют непобедимым

Руководитель «Динамо» Гафин: вы зря называете «Зенит» непобедимым

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин, оценивая трансферную политику конкурентов в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил, что не считает действующего чемпиона страны «Зенит» непобедимым. Об этом он сказал в комментарии порталу Sport24.

«Мы обыгрывали «Зенит» в прошлом сезоне несколько раз, поэтому непобедимыми вы зря их называете», — указал Гафин.

Говоря о «Динамо», функционер констатировал, что необходимо точечно усиливать команду. Он подчеркнул, что клубу необходимо отталкиваться от своего уровня и от тех ресурсов, которые есть у команды, имея в виду построение принципов игры в обороне и в атаке.

В минувшем сезоне «Динамо» до последнего тура боролось за чемпионство. К заключительному туру бело-голубые подошли на первом месте, и им было достаточно не проиграть «Краснодару», чтобы завоевать титул. Однако москвичи уступили 0:1, а чемпионом стал «Зенит», в параллельном матче обыгравший «Ростов» 2:1. «Краснодар» в итоге занял второе место, а московский клуб довольствовался третьей позицией, упустив шанс стать чемпионом впервые за 48 лет.

Ранее тренер Горбунов призвал не осуждать футболиста Соболева за переход в «Зенит».

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