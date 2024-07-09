В «Зените» опровергли информацию о скором переходе Соболева

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не перейдет в петербургский «Зенит» в ближайшие дни. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев.

Функционер высказался о том, что, по информации СМИ, клубы достигли соглашения, Соболев принял предложение «Зенита» и трансфер состоится в течение пары дней. По словам Медведева, это не так.

В прошлом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Его рекордом в составе красно-белых является 14 забитых мячей за сезон в РПЛ.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым, бело-голубым достались бронзовые медали чемпионата.

Сезон-2024/25 стартует матчем за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в Волгограде на «Волгоград Арене» 13 июля и начнется в 20:30 по московскому времени. Первый матч РПЛ сезона-2204/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон».

Ранее стало известно, что Соболев близок к переходу из «Спартака» в «Зенит» за €12 млн.