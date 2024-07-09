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Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за Соболева

«Чемпионат»: Соболев близок к переходу из «Спартака» в «Зенит» за €12 млн

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев в ближайшее время станет игроком петербургского «Зенита». Как утверждает «Чемпионат» со ссылкой на осведомленный источник, стороны согласовали условия трансфера.

Приобретение форварда обойдется сине-бело-голубым в €12 млн. При этом изначально клубы договорились на сумму меньше €10 млн, однако затем «Спартак» поднял цену. В конечном итоге, основная сумма трансфера составит €10 млн, а еще €2 млн — бонусы.

В прошлом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Его рекордом в составе красно-белых является 14 забитых мячей за сезон в РПЛ.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым, бело-голубым достались бронзовые медали чемпионата.

Сезон-2024/25 стартует матчем за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в Волгограде на «Волгоград Арене» 13 июля и начнется в 20:30 по московскому времени. Первый матч РПЛ сезона-2204/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон».

Ранее Семак анонсировал изменения в составе «Зенита».

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