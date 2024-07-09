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Кафанов заявил, что тренеры будут учиться у Карпина

Тренер Кафанов считает, что у Карпина будут учиться тренерской работе

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Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин станет примером для других наставников. Такое мнение в интервью «Чемпионату» выразил его ассистент в сборной и в клубе, тренер вратарей Виталий Кафанов.

Специалист подчеркнул, что на данный момент «Ростов» является единственной командой в РПЛ, которая стремится использовать вратаря как полевого игрока. Он констатировал, что этот путь полон ошибок, но со временем его примут и другие.

«Уверен, что Валерий Карпин — тот человек, у которого будут учиться, потому что так, как в Европе, никто в России не играет. Марцел Личка старается ставить такую игру в «Динамо», есть «Оренбург» с Деограсией, но это иностранные тренеры», — сказал Кафанов.

Он обратил внимание, что «Ростов» ближе других российских команд к тому футболу, в который играют в Европе. Кафанов посетовал на то, что Карпина критикуют, но никто не обращает внимания на то, что он ставит европейскую модель игры.

Валерий Карпин возглавил сборную России в 2021 году, его текущий контракт рассчитан до конца июля 2024 года. При этом изначально он покинул «Ростов», в котором на тот момент занимал аналогичный пост, отказавшись от совмещения должностей. Однако в марте 2022 года Карпин вернулся в клуб и с тех пор работает и в сборной, и в «Ростове».

Ранее Россия и Замбия достигли принципиальной договоренности о проведении матча сборных.

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