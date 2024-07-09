Назван фаворит в матче Медведева с Синнером

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, победитель двух турниров Большого шлема в миксте и экс-шестая ракетка мира в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем четвертьфинале Уимблдона, в котором пятый сеяный россиянин Даниил Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером, номером один посева.

«Янник мне очень нравится. Взять хотя бы великолепный матч против Берреттини! Синнер очень солидно, плотно и интересно сейчас играет. Весь сезон у него просто великолепный. Насчет Даниила. Ожидаем какого-то, может, немножко прорыва. По игре, на мой взгляд, Янник смотрится сейчас немного солиднее, но не надо забывать, что Медведев – это Медведев. В решающие мы моменты мы знаем очень много ситуаций, когда Даня собирался и показывал свой лучший теннис, вытягивая матчи, в которых никто не верил, что можно спасти. Поэтому где-то на характере и настрое можно оказать сопротивление Синнеру», — считает Ольховский.

Медведев и Синнер встречались в этом году в финале первого «шлема» на Australian Open, и тогда итальянец одержал волевую победу, уступая со счетом 0-2 по сетам.

Ранее Янник Синнер поддержал Анну Калинскую на трибуне во время матча Уимблдона.