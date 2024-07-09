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Стало известно, где состоится финал Медиалиги

Финал Медиалиги пройдет на стадионе ЦСКА

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Финал пятого сезона Медийной футбольной лиги пройдет на домашнем стадионе московского ЦСКА — «ВЭБ-Арене». Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В решающем матче встретятся команды Broke Boys и 2DROTS. Встреча состоится в понедельник, 15 июля, и начнется в 20:00 по московскому времени. В перерыве запланировано выступление рэп-исполнителя Басты.

Стоит отметить, что «ВЭБ-Арена» — третий московский стадион, на котором пройдет финал Медиалиги. Заключительная игра самого первого сезона состоялась на стадионе «ВТБ Арена», а финал третьего сезона приняли легендарные «Лужники». Кроме того, финалы второго и четвертого сезонов проходили в Краснодаре и в Волгограде соответственно.

Примечательно, что финалисты текущего сезона примут участие в новом розыгрыше Кубка России. Для 2DROTS участие в Кубке России станет третьим. В дебютном выступлении в сезоне-2022/23 команда выбыла из борьбы на стадии 1/128 финала, проиграв ивановскому «Текстильщику» в серии пенальти. Зато в сезоне-2023/24 любители добрались до 1/32, где потерпели поражение от выступавших на тот момент в Первой лиге «Химок» 0:2. В свою очередь, Broke Boys, ставшие финалистами Медиалиги в прошлом сезоне, впервые примут участие в Кубке России.

Кубок России-2024/25 стартует 23 июля. Третий сезон подряд он состоит из двух Путей — Российской премьер-лиги (РПЛ) и регионов. Действующим обладателем трофея является петербургский «Зенит». По итогам минувшего сезона сине-бело-голубые также в шестой раз подряд стали чемпионами России. Они боролись за титул до последнего тура и сумели завоевать его благодаря тому, что в 30-м туре обыграли «Ростов» 2:1, а в параллельном матче шедшее на первом месте «Динамо» проиграло «Краснодару» 0:1.

Ранее «Фламенго» сделал «Зениту» предложение по трансферу Клаудиньо.

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