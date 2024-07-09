Бывший футболист «Спартака» объяснил, зачем «Зениту» Соболев

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о желании чемпионов России купить нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Согласен с посылом, что «Зенит» трансфером Соболева хочет ослабить «Спартак». Но только при одном условии: если речь не идет об обмене. А «Спартак» же говорит: отдайте нам Сергеева, мы меняемся. И тогда это другой вопрос. Если трансфер – то да. А если обмен, то как тот же Сергеев отреагирует? Конечно, ему будет неприятно», — считает Деменко.

Соболев на протяжении четырех с половиной сезонов выступал за «Спартак». В прошлом чемпионате РПЛ он отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачам, а его рекордом в составе красно-белых является 14 забитых мячей за сезон в РПЛ. В прошлом сезоне «Зенит» занял первое место, в последнем туре обойдя московское «Динамо», а «Спартак» финишировал на пятой позиции в турнирной таблице.

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