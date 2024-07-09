Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший футболист «Спартака» объяснил, зачем «Зениту» Соболев

Экс-футболист Деменко: «Зенит» хочет ослабить «Спартак»

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о желании чемпионов России купить нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Согласен с посылом, что «Зенит» трансфером Соболева хочет ослабить «Спартак». Но только при одном условии: если речь не идет об обмене. А «Спартак» же говорит: отдайте нам Сергеева, мы меняемся. И тогда это другой вопрос. Если трансфер – то да. А если обмен, то как тот же Сергеев отреагирует? Конечно, ему будет неприятно», — считает Деменко.

Соболев на протяжении четырех с половиной сезонов выступал за «Спартак». В прошлом чемпионате РПЛ он отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачам, а его рекордом в составе красно-белых является 14 забитых мячей за сезон в РПЛ. В прошлом сезоне «Зенит» занял первое место, в последнем туре обойдя московское «Динамо», а «Спартак» финишировал на пятой позиции в турнирной таблице.

Ранее Аршавин посоветовал «Зениту» продать бразильца Клаудиньо за хорошую сумму.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами