«Зениту» сделали предложение по трансферу Клаудиньо

Бразильский футбольный клуб «Фламенго» обратился к петербургскому «Зениту» с официальным предложением по трансферу полузащитника Клаудиньо. Об этом сообщается на портале UOL.

Отмечается, что «Фламенго» уже выходил на сине-бело-голубых с аналогичным предложением в 2023 году и был готов отдать за футболиста €15 млн. Однако чемпион России не собирался расставаться с Клаудиньо меньше чем за €25 млн. В этот раз красно-черные увеличили предложение, при этом не уточняется, о какой сумме идет речь. Подчеркивается, что она все равно меньше той, которую хотел бы получить «Зенит», но в Бразилии с оптимизмом оценивают ход переговоров.

Источник также указывает, что Клаудиньо никогда не скрывал желания выступать за «Фламенго». Более того, клуб еще в прошлом году предварительно договорился с игроком о контракте до 2027 года. Теперь задача заключается в том, чтобы выдвинуть предложение, которое устроит «Зенит».

В прошедшем сезоне чемпионата России Клаудиньо провел 30 матчей, забив четыре мяча. В феврале 2023 года футболист получил российское гражданство.

Ранее Аршавин посоветовал «Зениту» продать бразильца Клаудиньо за хорошую сумму.