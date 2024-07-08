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Тренер «Црвены Звезды» назвал «Зенит» командой уровня Лиги чемпионов

Тренер «Црвены Звезды» Милоевич: «Зенит» — это команда уровня Лиги чемпионов

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Главный тренер белградской «Црвены Звезды» Владан Милоевич высоко оценил уровень петербургского «Зенита» после товарищеского матча. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Без всяких сомнений, «Зенит» — это команда уровня Лиги чемпионов. И в России действительно очень сильные турниры, очень сильная лига и очень много хороших команд. Поэтому «Зенит», как чемпион России, — это команда высочайшего уровня. И я уверен, что «Зенит» точно бы прошел групповой этап и играл бы в финальной стадии», — сказал Милоевич.

8 июля «Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в рамках Летнего Кубка РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:2. «Зенит» открыл счет на 5-й минуте игры, отличился Клаудиньо. «Црвена Звезда» сравняла на 49-й минуте благодаря голу Александар Катаи, а победный мяч забил Стефан Лекович.

«Зенит» выиграл чемпионат РПЛ уже шесть раз подряд, повторив рекорд московского «Спартака», побеждавшего в чемпионате России с 1996 по 2001 год. В 2025 году сине-бело-голубые отпразднуют столетие клуба.

При этом в минувшем сезоне команда Сергея Семака смогла выиграть титул только в последнем туре, перед которым занимала второе место. В гонке участвовали три клуба, и судьба «Зенита» зависела от матча конкурентов – «Краснодара» с лидировавшим «Динамо». Москвичей устраивала ничья, но «быки» могли сами стать чемпионами в случае собственной победы и непобеды «Зенита» над «Ростовом». В итоге «Краснодар» выиграл со счетом 1:0, а «Зенит» смог одержать волевую победу над ростовчанами (2:1) с победным мячом в концовке и оформил очередной титул.

Ранее «Зенит» занял 409-е место в рейтинге лучших клубов мира.

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