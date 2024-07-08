Названо условие для успешного выступления «Вашингтона» Овечкина в новом сезоне

Комментатор Филипп Майков высказался для «Газеты.Ru» о работе «Вашингтон Кэпиталз» на рынке свободных агентов, отметив, что команда стала чуть сильнее прошлогодней. Но в то же время он уверен, что в предыдущем сезоне «Кэпиталз» выступили значительно сильнее того, на что должны были рассчитывать по уровню состава.

«Прошлый сезон «Вашингтона», он объективно был вопреки какой-то логике. Их место, конечно, было не до последнего бороться за плей-офф, а где-то 11-12-е на Востоке, примерно так. Наверное, станет чуть получше, но тут вся вера в Карбери, разве что. Мне интересно, как Карбери будет работать с вот этим, ну, чуть более рабочим и чуть более подходящим составом. И как он сработается с Дюбуа, потому что у Дюбуа со многими, на самом деле, тренерами-то не получалось, начиная от Тортореллы и заканчивая во многом вот сейчас в «Лос-Анджелесе», — подчеркнул Майков.

«Вашингтон» занял в прошлом сезоне второе место в зоне уайлд-кард Восточной конференции, в последний момент сумев пробиться в плей-офф Кубка Стэнли, где в первом раунде в четырех матчах проиграл победителю регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4).

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