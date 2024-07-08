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«Мы пытались это изменить»: украинка Свитолина о допуске россиян на Уимблдон

Украинская теннисистка Свитолина сожалеет о допуске россиян на Уимблдон

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Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина, отвечая на вопрос о допуске российских спортсменов на Уимблдон, заявила, что предпочла бы повторение ситуации, которая произошла в 2022 году. Ее слова передает Sport24.

«Конечно, я бы предпочла второй вариант, но что есть, то есть. Я не могу это изменить, мы изо всех сил пытались, разговаривали с разными организациями», — заявила Свитолина.

В 2022 году Уимблдон стал единственным турниром серии Большого шлема, который принял решение не допускать российских и белорусских теннисистов после рекомендаций по отстранению атлетов из России и Белоруссии, которые дал Международный олимпийский комитет. Но и в 2023, и в 2024 году российские и белорусские теннисисты допущены были.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде — 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее Янник Синнер поддержал Анну Калинскую на трибуне во время матча Уимблдона.

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