ЦСКА объявил о подписании контракта с игроком сборной Мали

Московский ЦСКА официально объявил о переходе в состав команды нападающего сборной Мали Секу Койта. Информация об этом появилась в Telegram-канале армейского клуба.

Койта пополнил клуб на правах свободного агента, рабочее соглашение с футболистом заключено до 2027 года. Выступать форвард будет под 20-м номером.

До недавнего времени Койта выступал за австрийский «Ред Булл Зальцбург», он играл за команду с 2019 года. В общей сложности, на его счету 43 гола и 23 результативные передачи в 106 матчах в составе зальцбургских «быков». Согласно оценке авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €4 млн.

По итогам минувшего сезона, ЦСКА занял 6-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Красно-синие одержали 12 побед, столько же раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений. По окончании сезона клуб объявил об уходе нападающего Антона Заболотного.

В начале июля ЦСКА провел два товарищеских матча против сербских клубов ОФК и «Партизан» и одержал две победы с общим счетом 7:0.

Ранее «Зенит» проиграл «Црвене Звезде».