Медведев назвал фактор, который станет определяющим в матче с Синнером

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что в четвертьфиналом поединке Уимблдона против первой ракетки мира Янника Синнера, представляющего Италию, будет очень важна подача. Его слова приводит Punto de Break.

«Тот, кто сумеет хорошо подавать, будет иметь большое преимущество. Роджер и Новак впечатляют, потому что они не подают со скоростью 230 километров в час, но они очень точны и резки. Сломать их трудно. Вот почему они так много раз побеждали», — заявил Медведев.

Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона на отказе болгарина Григора Димитрова. Поединок между Медведевым и Синнером состоится 9 июля.

При счете 4:3 в пользу россиянина болгарин взял медицинский перерыв из-за повреждения. Через несколько минут он вернулся на корт, но спустя один розыгрыш отказался от продолжения борьбы.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпийских играх во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Медведев получил допуск и выступит на турнире.

Ранее стало известно, за счет чего Медведев может обыграть Синнера на Уимблдоне.