«Алавес» столько не тратит»: в Испании ответили на интерес к Баринову

Испанский журналист Хосе Антонио Эспина критично оценил вероятный переход российского футболиста Дмитрия Баринова из «Локомотива» в «Алавес», отметив важность финансовой составляющей. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Баринов сказал, что «Локомотив» отпустит его в «Алавес», если испанский клуб заплатит 5-6 миллионов евро? Обычно «Алавес» столько не тратит на трансферы. Но в целом это возможно. Лично я ничего не слышал об интересе «Алавеса» к Баринову», — заявил Эспина.

В начале июня стало известно, что «железнодорожники» получили предложение в размере €1 млн, которое сочли унизительным. Ожидалось, что испанский клуб предложит другую сумму.

При этом прежде сообщалось, что «Алавес» был готов заплатить за футболиста €3 млн и предлагал россиянину зарплату в размере €700 тыс. в год. Однако Баринов принял решение отказаться от перехода в европейский клуб, поскольку в «Локомотиве» он получает в два раза больше. Тем не менее «железнодорожники» были готовы продолжить переговоры по трансферу Баринова, если бы сам футболист согласился.

Позднее сам игрок заявил, что, вероятно, «Алавес» предложил за него €5-6, и эта сумма устроит красно-зеленых. Также он добавил, что вопрос по его переходу также будет зависеть от зарплаты, которую ему предложат в Испании.

Ранее в «Алавесе» опровергли информацию о переговорах по трансферу Баринова.