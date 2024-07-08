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«Свое видение ситуации»: Тошич ответил на скандальное интервью экс-игрока ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Тошич о словах Вернблума: он никогда не жаловался на жизнь

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Владимир Песня/РИА Новости

Сербский футболист Зоран Тошич, который ранее выступал за московский ЦСКА, отреагировал на слова своего бывшего одноклубника Понтуса Вернблума, который принес извинения народу Швеции за игру в российском клубе и раскритиковал Россию. Его слова приводит Sport24.

«Насколько я помню, Вернблум никогда не жаловался на жизнь в России. Понтус всегда максимально отдавался за ЦСКА и чувствовал себя хорошо. А интервью Вернблума… Наверное, у него свое видение ситуации. Реакция на слова Понтуса? Я прочитал и спокойно продолжил жить своей жизнью», — сказал Тошич.

Вернблум в своем интервью также подверг критике базу команды и еду, которую готовил повар армейского клуба.

Вернблум выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России. Также футболист единожды выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны. Всего в составе армейского клуба полузащитник сыграл 224 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 17 голевых передач.

Шведский футболист объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в 2021 году. Последней его командой стал шведский «Гетеборг», который был первым клубом на взрослом уровне для Вернблума. Также хавбек в своей карьере выступал за нидерландский АЗ и греческий ПАОК.

Ранее была названа причина, по которой экс-игрок ЦСКА мог раскритиковать Россию.

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