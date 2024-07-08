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Россия достигла принципиальной договоренности о матче с новым соперником

Россия и Замбия достигли принципиальной договоренности о проведении матча сборных

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Александр Вильф/РИА Новости

Пресс-служба посольства Российской Федерации в Замбии заявила, что обсуждение проведения матча между национальными сборными стран продолжается, однако ранее уже было высказано принципиальное согласие на игры. Комментарий приводит «Спорт-Экспресс».

«Здесь, в Замбии, по этому вопросу Посол Ярахмедов А.А. встречался с Президентом Футбольной Ассоциации Замбии, а также генеральным секретарем Ассоциации, которые в очередной раз подтвердили заинтересованность в проведении товарищеского матча между сборными по футболу», — сообщили в посольстве.

Дата и время проведения игры пока неизвестны.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2000 года.

Ранее в РФС отреагировали на информацию о том, что Россия проведет матч с Замбией.

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