Стало известно имя потенциального новичка «Краснодара» из Европы

Вице-чемпион России по футболу «Краснодар» проявляет интерес к нигерийскому полузащитнику бельгийского «Зюльте-Варегем» Точукву Ннади. По информации Legalbet, «быки» собираются предложить за опорного хавбека порядка €3,5 млн, а самому футболисту готовы дать контракт сроком на четыре года. При этом клуб уже обсуждал личные условия игрока с его окружением.

«Да, у нас есть большой интерес из России. От трех топ-клубов. К сожалению, не могу назвать клубы, работа ведется. И она любит тишину. Для нас рынок понятный и привлекательный. Причем мы смотрим на Российскую премьер-лигу сейчас в первую очередь как на ступень в большой клуб из топ-5 лиг Европы», — рассказал агент футболиста Тимур Дагуев.

Он также сообщил, что Ннади привлекателен возрастом и талантом и дважды признавался лучшим игроком чемпионата Бельгии, а также был признан игроком сезона в своем клубе, хотя отыграл за «Зюльте-Варегем» всего полгода. Ннади выступал в чемпионатах Болгарии и Бельгии, Лиге конференций, а также в составе нигерийской молодежки ездил на чемпионат мира U-20.

«Зюльте-Варегем» приобрел Ннади зимой у болгарского «Ботева» за €750 тыс. В составе бельгийского клуба полузащитник провел 13 матчей, отметившись одним голом и одной голевой передачей. Его цена, по версии Transfermarkt, составляет €900 тыс.

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