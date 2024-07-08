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Футболист объяснил падение интереса к чемпионату Европы

Защитник Бессмертный: раньше Евро был интереснее

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Антон Денисов/РИА Новости

Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный высказался о чемпионате Европы по футболу, отметив, что раньше этот турнир привлекал больше внимания.

«Раньше Евро был интереснее, потому что на нем играла сборная России. Мечтаю тоже когда-нибудь сыграть на чемпионате Европы в составе национальной команды. Буду работать, выкладываться на тренировках и в играх, чтобы попасть в обойму сборной», — приводит слова защитника Legalbet.

При этом футболист подчеркнул, что ждет возвращения сборной России к международным соревнованиям, чтобы иметь возможность сыграть на большом турнире.

Сборная России отстранена ФИФА и УЕФА от международных соревнований с марта 2022 года после начала специальной военной операции. В международных мировой и европейской федерациях не раз заявляли, что первым условием для возвращения России в турнире под их эгидой должно стать окончание СВО.

20-летний Бессмертный – воспитанник «Динамо», за которое он на данный момент провел три матча вы Российской премьер-лиге, отметившись в них одним забитых мячом.

Ранее ветеран «Спартака» Ловчев предсказал Испании победу на Евро-2024.

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