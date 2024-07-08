«Не так я хотела закончить матч»: Рыбакина о травме Калинской

Представительница Казахстана Елена Рыбакина после снятия россиянки Анны Калинской с их матча четвертого тура Уимблдона высказалась о травме соперницы и пожелала ей выздоровления. Ее слова передает «Чемпионат.com».

«Конечно, не так я хотела закончить матч. Анна – великолепный игрок. Знаю, что у нее было пару травм. Если это запястье, то, конечно, тяжело продолжать играть. Желаю ей быстрого восстановления», — сказала Рыбакина.

Российская спортсменка попросила помощи врачей в еще первом сете при счете 3:4 в пользу Рыбакиной. Калинскую беспокоило запястье. «Газета.Ru» следила за событиями матча в текстовой онлайн-трансляции поединка.

Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде — 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Однако Калинская, которая получила допуск на Игры, от поездки в Париж отказалась.

Ранее Янник Синнер поддержал Калинскую на трибуне во время матча Уимблдона.