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Калинская взяла медицинский тайм-аут по ходу матча Уимблдона

Калинская взяла медицинский тайм-аут по ходу матча с Рыбакиной на Уимблдоне

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TRACEY NEARMY/REUTERS

Российская теннисистка Анна Калинская попросила медицинский тайм-аут по ходу игры четвертого круга Уимблдона с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Российская спортсменка попросила помощи врачей в первом сете при счете 3:4 в пользу Рыбакиной. «Газета.Ru» следит за событиями матча в текстовой онлайн-трансляции поединка.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Однако Калинская, которая получила допуск на Игры, от поездки в Париж отказалась.

Ранее в ФТР заявили, что Калинскую отговорили от поездки на Олимпиаду

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