Чемпионка «Ролан Гаррос» рассказала, с кем из иностранных теннисистов хотела бы сыграть

Знаменитая российская теннисистка, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004, экс вторая ракетка мира Анастасия Мыскина считает швейцарца Роджера Федерера самым выдающимся теннисистом и хотела бы с ним сыграть. Об этом она заявила «Газете.Ru», говоря о том, с кем бы хотела встретиться в рамках турнира теннисных легенд в Москве.

«У нас много друзей и коллег из других стран, которых мы всегда рады видеть. Конечно, надеемся на встречи на следующих играх турнира легенд. Но и в нашей стране огромное количество замечательных теннисистов, некоторые из них приняли участие в этом турнире, мы были счастливы вновь встретиться на корте. Чем больше мероприятий мы проводим, тем лучше. С кем бы из иностранцев я хотела сыграть? С удовольствием сыграла бы с Федерером. Роджер — самый крутой в теннисе», — сказала Мыскина.

Ежегодный турнир теннисных легенд состоялся в Москве. В прежние годы в нем принимали участие в том числе зарубежные звезды тенниса, в том числе Горан Иванишевич, Бьорн Борг, Мартина Хингис. Бронзовый призер Олимпиады – 2012, экс третья ракетка мира, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова констатировала, что с учетом текущей ситуации, в России не проводятся международные соревнования. Тем ценнее, по ее словам, турнир легенд, поскольку он дает детям возможность вживую посмотреть на игру профессионалов.

«Для нас приятно выйти на корты и поиграть друг с другом. Также этот турнир позволяет детям пообщаться с нами, посмотреть, как мы играем, зарядиться. Для меня как для тренера важно общаться с молодым поколением, находить и открывать новые имена, которые смогут прославить нашу родину», — заявила Петрова.

О турнире высказалась и двукратная чемпионка «Большого шлема» Светлана Кузнецова. Она указала, что турнир легенд играет важную роль в популяризации тенниса.

Ранее тренер Янчук назвал теннисиста Синнера фаворитом в матче с Медведевым.