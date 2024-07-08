Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чемпионка «Ролан Гаррос» рассказала, с кем из иностранных теннисистов хотела бы сыграть

Теннисистка Мыскина: с удовольствием сыграла бы с Федерером

close
100%
Пресс-служба Надежды Петровой

Знаменитая российская теннисистка, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004, экс вторая ракетка мира Анастасия Мыскина считает швейцарца Роджера Федерера самым выдающимся теннисистом и хотела бы с ним сыграть. Об этом она заявила «Газете.Ru», говоря о том, с кем бы хотела встретиться в рамках турнира теннисных легенд в Москве.

«У нас много друзей и коллег из других стран, которых мы всегда рады видеть. Конечно, надеемся на встречи на следующих играх турнира легенд. Но и в нашей стране огромное количество замечательных теннисистов, некоторые из них приняли участие в этом турнире, мы были счастливы вновь встретиться на корте. Чем больше мероприятий мы проводим, тем лучше. С кем бы из иностранцев я хотела сыграть? С удовольствием сыграла бы с Федерером. Роджер — самый крутой в теннисе», — сказала Мыскина.

Ежегодный турнир теннисных легенд состоялся в Москве. В прежние годы в нем принимали участие в том числе зарубежные звезды тенниса, в том числе Горан Иванишевич, Бьорн Борг, Мартина Хингис. Бронзовый призер Олимпиады – 2012, экс третья ракетка мира, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова констатировала, что с учетом текущей ситуации, в России не проводятся международные соревнования. Тем ценнее, по ее словам, турнир легенд, поскольку он дает детям возможность вживую посмотреть на игру профессионалов.

«Для нас приятно выйти на корты и поиграть друг с другом. Также этот турнир позволяет детям пообщаться с нами, посмотреть, как мы играем, зарядиться. Для меня как для тренера важно общаться с молодым поколением, находить и открывать новые имена, которые смогут прославить нашу родину», — заявила Петрова.

О турнире высказалась и двукратная чемпионка «Большого шлема» Светлана Кузнецова. Она указала, что турнир легенд играет важную роль в популяризации тенниса.

Ранее тренер Янчук назвал теннисиста Синнера фаворитом в матче с Медведевым.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами