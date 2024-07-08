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«Спартак» и чемпион Египта интересуются защитником «Сочи»

Игрок «Сочи» Аттийят-аллах может перейти в «Спартак» или клуб из Египта

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ФК «Сочи»

Защитник футбольного клуба «Сочи» Яхья Аттийят-аллах может перейти в египетский «Аль-Ахли». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на осведомленный источник.

Предполагается, что клуб из Египта возьмет футболиста в аренду, стоимость которой составит €200 тыс. Кроме того, в контракте будет указано право выкупа игрока за €2 млн.

Кроме того, «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на Hespress сообщает об интересе к Аттийят-аллаху со стороны московского «Спартака». Сообщается, что красно-белые уже сделали предложение по трансферу 29-летнего защитника.

Аттийят-аллах перешел в «Сочи» в феврале 2024 года из марокканского «Видада», с того момента он провел за команду 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал три результативные передачи. Его текущий контракт рассчитан до лета 2026 года. Аттийят-аллах – игрок сборной Марокко, в его активе 22 матча за национальную команду.

Напомним, «Сочи» по итогам минувшего сезона потерял прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда заняла 16-е место, набрав в 30 матчах 24 очка. Южане одержали пять побед, девять раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.

Ранее «Сочи» разгромил аргентинский «Тальерес» на товарищеском Летнем турнире.

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