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Линичук обвинила Ангелопола в непрофессиональном отношении к работе

Тренер Линичук предложила фигуристу Ангелополу постоянно работать с психологом

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Александр Вильф/РИА Новости

Тренер по танцам на льду Наталья Линичук приостановила сотрудничество с фигуристом Валерием Ангелополом из-за его непрофессионального отношения к работе. Об этом специалист заявила в комментарии РИА Новости.

«Сотрудничество с Шинкаренко/Ангелополом как с парой я приостановила из-за непрофессионального отношения к работе со стороны Валерия. Александра — очень хорошая танцорша с потенциалом, я продолжаю с ней работать, ищем ей партнера. С Валерием работать я больше не буду. В скандалах и дешевом цирке я не участвую, если ты чего-то стоишь - докажи это на тренировках и соревнованиях», — сказала Линичук.

Линичук работает в академии Евгения Плющенко, она тренировала пару Ангелопола и Александры Шинкаренко – этот дуэт распался в июне. При этом Шинкаренко заявила, что была шокирована этим, констатировав неготовность бывшего партнера к трудностям. Примечательно, что Ангелопол разошелся с третьей партнершей за год — прежде он прекратил выступления с Василисой Кагановской и с Ариной Ушаковой. Линичук заметила, что спортсмен стремился добиваться высоких результатов, не прилагая больших усилий. Именно в связи с этим у нее возникли разногласия с Ангелополом, указала тренер.

По словам Линичук, после переговоров с Плющенко и его супругой Яной Рудковской, она предложила Ангелополу постоянно работать с психологом, но он это предложение отверг.

«Желаю Валерию удачи и душевного равновесия. Я очень благодарна Евгению Плющенко и Яне Рудковской за возможность работать с талантливыми ребятами, которые есть в моей группе. У них горят глаза, они по-настоящему любят свое дело», — заключила Линичук.

Ранее Ангелопол заявил о бойкоте со стороны тренеров.

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