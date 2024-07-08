Стало известно, почему предложение «Динамо» не устроило Смолова

Бывшего нападающего «Динамо» Федора Смолова не устроил пункт предложенного ему контракта, в котором были прописаны условия получения премиальных. Об этом порталу Sport24 рассказал генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

«Предложение Смолову от «Динамо» действительно было. Мы не сошлись по финансовым условиям. Мы предлагали фиксированную часть зарплаты и переменную — бонусы, премиальные. И вот по форме реализации переменной части клуб и Смолов не сошлись», — сказал Пивоваров.

Функционер пояснил, что игрока не устроили условия, необходимые для получения бонусов. Речь идет о необходимом количестве игрового времени и проведенных за команду матчей.

«Динамо» стало первым профессиональным клубом в карьере Смолова. С 2007 по 2015 год он провел за команду 77 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча. При этом он несколько раз уходил в аренду – в голландский «Фейеноорд», в «Анжи» и в «Урал». С 2015 по 2018 год он выступал за «Краснодар», где в 101-м матче стал автором 64-х голов. Затем последовали периоды в «Локомотиве» и в испанской «Сельте», после чего Смолов вернулся в «Динамо», и с 2021 по 2024 год в 78 играх за команду забил 25 мячей. По окончании минувшего сезона он вновь подписал контракт с «Краснодаром».

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