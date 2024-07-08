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Тренер «Локомотива» назвал неожиданностью уход Миранчука и Глушенкова

Тренер «Локомотива» Галактионов не ожидал ухода Миранчука и Глушенкова

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Уход полузащитников «Локомотива» Антона Миранчука и Максима Глушенкова стал неожиданностью для главного тренера команды Михаила Галактионова и для его помощников. Об этом специалист заявил в интервью «Матч ТВ».

«Нам нужно формироваться, потому что большая группа игроков нас покинула. Кто-то отказался продлевать контракт, с кем-то не продлили. Но уход Антона и Максима стал для тренерского штаба большой неожиданностью», — признался Галактионов.

Тренер подчеркнул, что не планировал расставаться с этими футболистами, поскольку в прошлом сезоне костяк команды формировался вокруг них. Галактионов констатировал, что теперь его штабу ничего не остается, кроме как стабилизировать команду. Он также отметил, что ждет новых игроков на усиление этой позиции, поскольку оно необходимо.

Миранчук покинул «Локомотив» по истечении контракта, он намерен продолжить карьеру за границей. Глушенков с нового сезона будет выступать за петербургский «Зенит». Помимо них, из команды в межсезонье ушли вратари Маринато Гильерме и Антон Худяков, а также полузащитник Рифат Жемалетдинов.

Ранее игрок «Локомотива» Баринов заявил, что его переход в «Алавес» зависит от предложенной зарплаты.

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