Самедов: сложно сказать, почему Мбаппе мало забивает на Евро

Бывший игрок сборной России Александр Самедов затруднился ответить на вопрос, почему Килиан Мбаппе мало забивает на Евро-2024, передает «Спорт-Экспресс».

«Сложно сказать, почему он не может проявить себя. Вообще мало голов забивается на этом Евро. В Англии тоже талантливая команда и там себя игроки тоже не очень ярко проявляют», — сказал Самедов.

Мбаппе на Евро-2024 отметился одним забитым мячом, реализовав пенальти. В матче 1 тура Евро против Австрии Мбаппе получил перелом носа, после чего он вынужден играть в защитной маске.

5 июля французские футболисты в рамках четвертьфинала турнира переиграли команду Португалии. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное футболисты также не забили. Исход противостояния был решен в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались французы — 5:3.

В полуфинале Франция сразится с Испанией, которая выбила страну-хозяйку — Германию.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже завершила выступление на турнире, проиграв в 1/8 финала турнира Швейцарии.

Ранее футболист сборной Франции раскритиковал защитную маску Мбаппе.