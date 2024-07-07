Баринов отказал клубу из Франции: наверное, я достоин большего

Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Баринов Баринов отказался от перехода во французский «Мец», передает Sport24.

«Из интернета — мной интересуются «Мец» и «Алавес». «Локомотив» подтвердил интерес. «Мецу» я сразу же отказал. Они вылетели в Лигу 2. Наверное, я достоин большего», — сказал Баринов.

Баринов — победитель юношеского чемпионата Европы 2013. Вместе с клубом он выигрывал чемпионат России, а также становился трехкратным обладателем Кубка России, обладателем Суперкубка России. В основную сборную России футболист вызывается с 2019 года, он принимал участие в чемпионате Европы — 2020, где сборная России не сумела выйти из группы.

«Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит».

Ранее Баринов отказался переходить в клуб Ла Лиги.