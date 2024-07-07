Дешам: Мбаппе уже вошел в историю

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что футболист сборной Франции Килиан Мбаппе уже вошел в историю, передает RMC Sport.

«Даже если Мбаппе не готов к матчу на 100%, сопернику все равно нужно адаптироваться под него. Вам не кажется, что он уже вошел в историю футбола? Тем, что он сделал до сегодняшнего дня», — сказал Дешам.

Мбаппе на Евро-2024 отметился одним забитым мячом, реализовав пенальти.

5 июля французские футболисты в рамках четвертьфинала турнира переиграли команду Португалии. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное футболисты также не забили. Исход противостояния был решен в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались французы — 5:3.

В полуфинале Франция сразится с Испанией, которая выбила страну-хозяйку — Германию.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже завершила выступление на турнире, проиграв в 1/8 финала турнира Швейцарии.

Ранее во Франции раскритиковали Мбаппе.