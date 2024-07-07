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Кроос не вернется в Германию из-за того, что там опасно жить

Футболист Кроос: это уже не та Германия, какой она была

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Leonhard Simon/Reuters

Футболист Тони Кроос заявил, что не вернется жить в Германию из-за того, что опасается за безопасность, передает Bild.

«Нам очень нравится там находиться. Но это уже не та Германия, какой она была, может быть, десять лет назад. Чувство безопасности пропало. Это именно то, что изменилось», — сказал Кроос.

5 июля Германия проиграла Испании. Матч состоялся на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершился со счетом 2:1. Испания открыла счет на 51-й минуте поединка, отличился Дани Ольмо с передачи Ламина Ямаля. Германия отыгралась за минуту до конца основного времени, отличился, Флориан Вирц, ему ассистировал Йозуа Киммих. Уже в дополнительное время победный гол оформил Микель Мерино.

Кроос объявил об уходе из футбола после клубного сезона-2023/24. Ради выступления на чемпионате Европы — 2024 Кроос вернулся в национальную сборную, объявив, что турнир станет для него последним в карьере.

Ранее Кроос раскритиковал миграционную политику своей страны.

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