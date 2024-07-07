Гари Невилл: в игре сборной Англии нет темпа

Бывший футболист сборной Англии Гари Невилл оценил игру сборной Англии в матче 1/4 финала Евро-2024 против Швейцарии, заявив, что в первом тайме сборная сыграла более ли менее прилично, передает Sky Sports.

«Дополнительное время было очень осторожным, игроки, вероятно, очень устали. Мы не брали игру в свои руки, в ней не было темпа», — добавил Невилл.

В матче 1/4 финала Евро-2024 против сборной Швейцарии англичане одержали победу. Основное время завершилось со счетом 1:1. За Швейцарию мяч на 75-й минуте забил Брил Эмболо. Через 5 минут равновесие в счете восстановил Букайо Сака. В овертайме команды не смогли отличиться. В серии пенальти Англия победила со счетом 5:3.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее был назван претендент на пост тренера сборной Англии.